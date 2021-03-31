HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kayseri’de sopalı bıçaklı kavga: 2 yaralı

31.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

1/

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir şahıs Y.A. ve I.A’yı sopayla darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Konya'da yaşlı çiftin evinde korkutan patlama

Yaşlı çiftin evinde korkutan patlama

Bakan Soylu: KADES ihbarlarının 54 bin 488'i asıllıdır

Bakan Soylu: KADES ihbarlarının 54 bin 488'i asıllıdır

Kılıçdaroğlu Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Mahruze Keleş'i evinde ziyaret etti

Son dakika! Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gazeteciler ne zaman aşı olacak? 212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı

212'li basın çalışanları için aşı randevusu açıldı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 31 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.