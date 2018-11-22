Kayseri'de sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptıkları iddiası ile 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin de desteği ile operasyon düzenledi. Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları ve paylaşımlarda bulundukları suçlamasıyla, erkek şüpheliler Şirin A. ve Filik G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, TEM Şubesi'ndeki sorgusu sürüyor.

