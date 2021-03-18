HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri’de suç örgütü yöneticisi ve üyelerine ceza yağdı

Kayseri’de suç örgütü yöneticisi ve üyelerine ceza yağdı

18.03.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmakla yargılanan 21 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 33 yıl 11 ay arası hapis cezası verildi.Kayseri Adalet Sarayı 1.

Kayseri’de suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmakla yargılanan 21 sanığa, 1 yıl 8 ay ile 33 yıl 11 ay arası hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık ve müştekilerin çokluğundan dolayı adliyenin konferans salonunda görüldü. Tutuklu sanıklar H.Ç., Ö.T., M.A., A.Ö., A.B. ve T.G. ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme savcısı, sanıkların 5 ayrı suçtan cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrarladı.

Mahkeme heyetine savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, örgütü üyesi olduğu iddia edilen tutuklu sanık M.A.’ya ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’, ‘nitelikli yağma’, ‘tehdit’, ‘tefecilik’ ‘hırsızlık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 33 yıl 11 ay 15 gün hapis ve 50 bin TL para cezası verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık H.Ç.’ye 16 yıl 3 ay hapis cezası verirken, sanıklardan 19’una 1 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verilmesine hükmetti. Kayseri’de organize suç örgütünün yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 23 sanıktan 21’i, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 ay ile 33 yıl 11 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının çokluğu nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklar H.Ç, Ö.T, M.A, A.Ö, A.B. ve T.G ile bazı tutuksuz sanıklar, müşteki ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineleyerek, 5 ayrı olaydan yargılanan sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanıklar ise suçlamaları reddederek beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret", "nitelikli tefecilik", "tehdit", "hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı yargılanan sanıklardan örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen M.A.’ya 33 yıl 11 ay 15 gün hapis ve 50 bin lira adli para cezası, H.Ç.’ye ise 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan 19’una 1 yıl 8 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları veren heyet, 2 sanığın ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Ö.T., A.B. ve T.G.’nin tahliyesini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer 3 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olayın geçmişi
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama" gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik kent merkezindeki farklı adreslere İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 Nisan 2020’de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 23 şüpheli gözaltına alınmış, 8 şüpheli tutuklanmıştı. Sanıklardan 2’si daha önce mahkemece tahliye edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak Aleyna Tilki'nin bu sözleri Demet Akalın'ı çok kızdıracak
Bakan Akar'dan flaş ABD açıklamasıBakan Akar'dan flaş ABD açıklaması
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Son dakika! Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü!

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Doğu Perinçek'ten 'Dönek misiniz?' sorusuna yanıt

Bursa'da feci kaza! İş insanı hayatını kaybetti

Bursa'da feci kaza! İş insanı hayatını kaybetti

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş ABD açıklaması

Bakan Akar'dan flaş ABD açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.