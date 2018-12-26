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Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan otomobilden otomatik silah çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:28 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de devriye gezen polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdukları otomobilde otomatik silah, şarjör ve 18 mermi bulundu.

Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan otomobilden otomatik silah çıktı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de devriye gezen polis ekiplerinin, şüphe üzerine durdukları otomobilde otomatik silah, şarjör ve 18 mermi bulundu. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda 2 adrese baskın yapan polis, çok sayıda silah ve mermi ele geçirdi.
Dün saat 21.30 sıralarında Melikgazi İlçesi'nde devriye gezen polis ekipleri, Ankara plakalı bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, otomatik silah, şarjör ve 7.65 milimetre çapında 18 mermi ele geçirildi. Otomobilde bulunan, E.D., M.D. ve V.A. gözaltına alındı. 3 şüphelinin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı genişleten KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı adrese baskın yaptı. Bu adreslerde de 9 milimetre çapında 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 144 değişik çap ve markalarda mermi, 1 kuru sıkı tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör, 8 kuru sıkı tabanca mermisi, 1 ruhsatsız tüfek, bu tüfeğe ait 6 kartuş ile uyuşturucu almak için kullanılan 4 aparat ve 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. Bu adreslerde yakalanan K.Y. ve B.U. da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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