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Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Suriye ve Irak uyruklu 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu Ebu Ömer kod adlı Mustafa Elzahir ve Abbas Alvakka, Irak uyruklu Nuri Işık ve Tarık Albekir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallerdeki incelemelerde örgütsel fotoğraflar bulundu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemeye çıkarıldı. Yurda kaçak olarak girdikten sonra Kayseri'ye yerleşen ve burada inşaatlarda çalışıp, hurda kağıt toplayan şüphelilerden Mustafa Elzahir, Abbas Alvakka ve Tarık Albekir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Irak uyruklu Nuri Işık ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandıKayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandıKayseri'de Suriye ve Irak uyruklu 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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