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Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Suriyeli iki ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kavga, dün akşam saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların da kullandığı kavgada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Gözaltına alınan 5 kişi, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralıKayseri'de Suriyeli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

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