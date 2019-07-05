HABER

Kayseri'de tahıl ekili alan küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 22:36 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tahıl ekili alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık bin 500 dekar arazi küle döndü.

Kayseri'de tahıl ekili alan küle döndü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, tahıl ekili alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında yaklaşık bin 500 dekar arazi küle döndü.
İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde tahıl ekili alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık bin 500 dekar araziye yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye, mahallelini de yardımıyla yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, yangının çıktığı alanda incelemede bulundu. Şahin, "İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personelleri tarafından en kısa sürede hasar tespit çalışmaları yapılacaktır. Yangında ekili ürünleri zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm halkımızı yangın riski çok yüksek olan bu günlerde hububat ekili alanlarda ateş yakmamaları ve gelişigüzel sigara izmariti atmamaları konusunda hassas olmaya davet ediyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de tahıl ekili alan küle döndüKayseri'de tahıl ekili alan küle döndü

Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...Kayseri'de heyecanlandıran keşif! Tam 7,5 milyon yıllık...
11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı11. Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
Huzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulunduHuzurevinden izinli çıkan yaşlı adamın denizde cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

Tüm izinler alındı! İşte bankanın yeni sahibi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

İmamoğlu görevden aldı! 'Veri kopyalama' krizinin kritik ismiydi

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.