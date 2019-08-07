HABER

Kayseri'de takside, 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 12:34 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak ve 2 organizatör, takside yakalandı.

Kayseri'de takside, 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak ve 2 organizatör, takside yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçağın kente getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kayseri- Malatya karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu, taksi olarak kullanılan hafif ticari araçta, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 12 kaçak göçmen ile organizatörler C.Ü. ve G.Y.'yi yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
Kilis’te gümrük kaçağı otomobil ele geçirildiKilis’te gümrük kaçağı otomobil ele geçirildi
Şişli’de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimiŞişli’de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı erkek cesedi bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Ankara'da polisten kaçan alkollü sürücü çaya düştü

Öfkeli komşu dehşet saçtı! 2 yaşındaki çocuk kurşunların hedefi oldu!

Öfkeli komşu dehşet saçtı!

Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.