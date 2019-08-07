Kayseri'de takside, 12 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan uyruklu 12 kaçak ve 2 organizatör, takside yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir grup kaçağın kente getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kayseri- Malatya karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu, taksi olarak kullanılan hafif ticari araçta, ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen 12 kaçak göçmen ile organizatörler C.Ü. ve G.Y.'yi yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 12 kaçak, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 2 organizatörün gözaltına alındığı bildirildi.

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