Kayseri’de tarihe büyük saygısızlık

Kayseri’de bulunan çok sayıda tarihi yapının dış cephesine sprey boyalarla yazılar yazılıyor.

Tarih boyunca birçok kültürden toplumların yaşadığı Kayseri’de, geçmiş dönemlere ait eserler bulunuyor. Fakat bu tarihi yapıların üzerine son zamanlarda sprey boyalarla yazılan yazılar vatandaşlar tarafından büyük tepki çekiyor. Kayseri’nin birçok yerinde çok sayıda bulunan kümbetler, Roma Mezarları ve tarihi camilerin dış cephesine sprey boyalarla yazılan yazılar için vatandaşlar üzgün olduklarını ve bu konuda yetkililerin gerekeni yapmalarını istediklerini dile getirdi.

Tarihi eserlere saygı göstermenin, ecdada da saygı göstermek olduğunu söyleyen esnaf Erkan Erdoğan, “Tarihi eserler bizim tarihimiz. Bunlar bizim ecdadımızdan bize kalan miraslar ve saygı göstermek gerekiyor. Kalan eserlere saygı göstermek demek, ecdadımıza ve tarihimize saygı göstermek demektir. Gördüğünüz gibi arkamızda bir taş duvarımız var. Tarihi eser sayılan nitelikte bu taşlar. Üzerini biz beyaz boyayla boyamaya çalıştık, badana yapmaya çalıştık ki üzerindeki kötü yazılar görünmesin diye. Bulunmuş olduğumuz Serçeönü mahallesi ve burada birçok tarihi eser var, kümbetler ve tarihi eser binalar var. Üzerlerine de sprey boyalarla yazılar yazılıyor ve gerçekten bunun yapılması ahlaken de doğru değil, tarih açısından da doğru değil. İnsanlar bunu affetmezler bunlara biraz daha duyarlı olmak gerekiyor. Bu durumun çözümü de eğitim tabii ki. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün de bu konulara biraz daha duyarlı olması gerekiyor” dedi.

Tarihi eserlerin üzerindeki yazıları gördükçe kötü hissettiğini belirten, esnaf vatandaşlardan Mehmet Demirdoğan, “Bunlar bizim tarihimiz. Yapılanlar da tarihimize ve ecdadımıza saygısızlıktır. Yaşanan durumların önüne geçmek için kültür eğitimi alınmalıdır. Böyle saygısızlık olmaz. Arkamızda bulunan mahallemizde çok sayıda tarihi eserlerimiz var. Oradaki yazıları gördükçe insan kötü oluyor. Buralarda gerekli önlemlerin alınmasını yetkililerden rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.