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  4. Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 10:10 | Son Güncelleme

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheliler olduğunu belirledi.

Şüphelilerin kimliğini teknik takip sonucu tespit eden ekipler, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve deri üzerine el yazması 1300 yıllık kitap ele geçirdi.

Operasyonda A.A, S.Ö, M.S, Z.D, E.G, A.V, H.K, M.C, F.D. ve İ.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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10 gözaltı Jandarma kaçakçı Kayseri operasyon tarihi eser

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