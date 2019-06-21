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Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de tarihi eser kaçakçısı şüpheli suçüstü yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Batı Roma ve Helenistik dönemlere ait tarihi eserleri satmak istediği iddia edilen zanlı suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kent merkezine çeşitli tarihi eserleri getirip satacağı öğrenilen N.G.B, polis tarafından fiziki takibe alındı.

Batı Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 7 parça tarihi eseri satmak isteyen zanlı suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Roma Hellenistik tarihi eser

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