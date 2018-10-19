Kayseri'de tarihi eser operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen S.D. ve İ.E. teknik ve fiziki takibe alındı.

Zanlıların ikametine düzenlenen operasyonda 39 adet sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

