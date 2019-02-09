HABER

Kayseri'de tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 21:51 | Son Güncelleme

İş yerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş yerinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, F.A'nın kent merkezindeki iş yerinde tarihi eser sakladığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, çeşitli dönemlere ait 85 sikke, 5 haç, 4 yüzük, 5 ok ucu, 22 hayvan figürü ve değişik ebatlarda objeler olmak üzere 165 parça tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!
Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Kayseri tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Boğaz turunda korkunç olay!

Boğaz turunda korkunç olay!

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Bakan Pakdemirli duyurdu! Ödemeler yapılacak

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

Fransa'da ortalık karıştı! Göstericinin kolu koptu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

9 Şubat 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Mehmet Öz'ün babası hayatını kaybetti

Ünlü doktor Mehmet Öz'ün acı günü!

Kocaeli’deki feci kazada yaralanan genç kurtarılamadı

Geriye bu üzücü fotoğrafı kaldı!

Türkiye'den Çin'e sert tepki: Büyük bir utanç kaynağıdır

Türkiye'den Çin'e sert tepki

Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.