HABER

Kayseri'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu. 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nün tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu. 8 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü'nün tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Polis, operayonda ele geçen tarihi eserler ile silahlara el koydu.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Amirliği'nin ortaklaşa düzenlediği çalışma sonunda A.Ç. isimli bir şüphelinin Adana'dan Kayseri'ye kaçak tarihi eserler getireceği belirlendi. Kullandığı otomobil takibe alınan A.Ç., Kayseri- Niğde Karayolu'nda gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada M.Ö. Hellenistik döneme ait sikkeler ile Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu dönemlerine ait sikke ve mühürler, İstanbul basımlı Ortaçağ sikkeleri ,16 yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Venedik ve Hollanda İmparatorluk dönemine ait dikiş yüzükleri ve kilise mühürleri ile çok sayıda farklı dönemlere ait sikke, fibula, yüzük ile Ortaçağ dönemine ait üzerinde Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e ait resimlerin bulunduğu kilise mührü ve tarihi eserler ele geçirildi. Ayrıca bir adet dedektör bulundu. Operasyonda gözaltına alınan A.Ç sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan Kayseri Polisi, sosyal paylaşım sitelerinde silah teşhiri ve ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 tabanca mermisi, 26 av tüfeği kartuşu ve 3 adet uzun namlulu tüfek mermisi ve 3 kama ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu. 8 gözaltıKayseri'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu. 8 gözaltıKayseri'de tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu. 8 gözaltı

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'
İstismar davası sonrası adliye koridorunda kavga: 6 gözaltıİstismar davası sonrası adliye koridorunda kavga: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

İşte Benim Stilim'in diskalifiye olan yarışmacısı pilot oldu! Son hali inanılmaz

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

21 yıl sonra hayatının şokunu yaşadı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Adana'da fuhuştan yakalanmıştı, bakın kim çıktı! Arabesk şarkıcısı Bergen'i öldüren...

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: İstanbul'da bir AVM! Üniversite öğrencisi feci şekilde hayatını kaybetti

Yer: İstanbul'da bir AVM! Kan donduran olay, korkunç iddia

Beşiktaş'ta gürültü cinayeti zanlısı fitness hocası İbrahim Y. yakalandı

Kadının boğazını kesmişti! Cani yakalandı

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Yeni Yıla Yepyeni Bir Stil ile Girmeye Hazır Mısınız?

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Head&Shoulders ile Yeni Yılı Cesur Karşılayın!

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Erken Rezervasyon ile Ekonomik Tatil Yapmanın 5 Pratik Yolu

Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.