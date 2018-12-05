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Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilere tefecilik yaptıkları ve  zorla daire sattırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilere tefecilik yaptıkları ve zorla daire sattırdıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) kent genelinde inşaat sektöründe faaliyet gösteren kişilere tefecilik yaptıkları öne sürülen kişilere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin daire ve dükkanlarını aldıkları kişileri zor durumda bırakarak intihara kadar sürükledikleri iddia edildi. Tefecilik şüphelilerinden D.Y., F.Y., İ.D., İ.O. ve N.İ. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların, iş yerleri ve evlerinde arama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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