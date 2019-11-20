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Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:36 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tehlikeli ırk köpek beslendiğine dair ihbar üzerine güvenlik güçleri ile Kayseri'nin Hacılar ilçesine gittiği bildirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, ihbar edilen yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiğini tespit ettiği kaydedilen açıklamada, "5199 sayılı kanun gereğince, Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların ve bu ırkların melezlerinin dahi sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen 9 kişiye, 70 bin 218 TL idari para cezası verilerek köpeklere el konuldu" denildi.

HABER: ANKARA, (DHA)

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