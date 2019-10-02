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Kayseri'de 'tehlikeli köpek' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 'tehlikeli ırk' olarak tabir edilen pitbull gibi köpekler için billboardlara uyarı ilanı asılarak, bu tür köpeklerin üretim ve satışının yasak olduğu, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kayseri'de 'tehlikeli köpek' uyarısı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 'tehlikeli ırk' olarak tabir edilen pitbull gibi köpekler için billboardlara uyarı ilanı asılarak, bu tür köpeklerin üretim ve satışının yasak olduğu, yasağa uymayanlara para cezası uygulanacağı belirtildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'tehlikeli ırk' diye tabir edilen köpekleri besleyenlere yönelik harekete geçti. Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında bulunan billboardlara uyarı ilanları asıldı. 'Yasaktır' başlıklı ilanda "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre, 'Pitbull', 'Terrier', 'Japanese Tosa', 'Dogo Argentino', 'Fila Brasileiro' gibi tehlike arz eden hayvanları ve tüm bu ırkların melezlerini üretmek, sahiplendirmek, ülkeye girişi, satışı, reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır" denildi. Ayrıca ilanda, kanuna aykırı davrananlara hayvan başına 7 bin 802 TL idari para cezası uygulanacağı ve aynı zamanda hayvanlara da el konulacağı bildirildi.

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Kayseri'de 'tehlikeli köpek' uyarısıKayseri'de 'tehlikeli köpek' uyarısı

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