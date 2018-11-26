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KAYSERİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

KAYSERİ'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 4 işçi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 20 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- İtfaiyenin müdahalesi

KAYSERİ (DHA)

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