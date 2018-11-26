KAYSERİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (1)

KAYSER\u0130'de bir tekstil fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. 4 i\u015f\u00e7i dumandan etkilenirken, sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan m\u00fcdahale edildi. 20 itfaiye arac\u0131yla yang\u0131na m\u00fcdahale ediliyor.\nG\u00d6R\u00dcNT\u00dc D\u00d6K\u00dcM\u00dc\n- \u0130tfaiyenin m\u00fcdahalesi\nKAYSER\u0130 (DHA)\n======================PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan \u00fcnl\u00fcler Bursa'ya \u015fehit ate\u015fi d\u00fc\u015ft\u00fc2023 Karesi Tasavvuru \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131 ba\u015flad\u0131
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