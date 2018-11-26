Kayseri'de tekstil atölyesinde yangın (1)

KAYSER\u0130 (DHA) KAYSER\u0130'de bir tekstil fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. 4 i\u015f\u00e7i dumandan etkilenirken, sapl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan m\u00fcdahale edildi. 20 itfaiye arac\u0131yla yang\u0131na m\u00fcdahale ediliyor.PARTNERHayalet u\u00e7ak ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi!TSK ve ABD unsurlar\u0131 M\u00fcnbi\u00e7'te d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc devriye faaliyetini ger\u00e7ekle\u015ftirdiKar maskeli ve d\u00f6vmeli gasp \u015f\u00fcphelisi masaj salonunda yakaland\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum