Kayseri'de tekstil atölyesinde yangın (2)

KAYSER\u0130 (DHA) KAYSER\u0130'de bir tekstil fabrikas\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. 4 i\u015f\u00e7i dumandan etkilenirken, sapl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan m\u00fcdahale edildi. 20 itfaiye arac\u0131yla yang\u0131na m\u00fcdahale ediliyor.\u0130ki \u00f6\u011frenci bomba imha robotu geli\u015ftirdi!O\u011flunun \u015fehit oldu\u011fu haberini alan anne: Beni bir g\u00fcn bile \u00fczmediE\u015fiyle tart\u0131\u015ft\u0131, falezlerde intihara kalk\u0131\u015ft\u0131
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