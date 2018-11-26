Kayseri'de, tekstil fabrikasının deposunda yangın (1)

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin İncesu ilçesindeki iplik ve kumaş üretilen tekstil fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 depoya sıçradı. İtfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İncesu'ya bağlı Süksün Mahallesi'ndeki iplik ve kumaş üretilen tekstil fabrikasının deposunda, saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle depoyu saran alevleri gören fabrika çalışanları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, deponun duvarlarını 4 noktadan kırarak, alevlere müdahale etmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yandaki 2 depoya sıçradı. Bu sırada depodaki ürünleri yanmaması için dışarı çıkarmak isteyen bazı çalışanlar, dumandan etkilendi. Fabrika çalışanları, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, depolardaki alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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