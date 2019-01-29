Kayseri'de terör operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü THKP/C'ye yönelik operasyonda 11 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü THKP/C ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda örgütle bağlantılığı olduğu belirlenen 11 Suriye uyruklu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.E.M, M.A.A, İ.E.M, M.E.G. ve A.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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