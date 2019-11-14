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Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen Halid O'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesindeki bir ikamete düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlının, Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve örgütün Kayseri sorumlusu olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma terör örgütü El Nusra

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