Kayseri'de terör propagandasına gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptığı belirlenen Ekrem Y'yi yakaladı.

Kapatılan HADEP ve DTP'nin il yönetiminde görev aldığı ve şu anda HDP'de faaliyet yürüttüğü öğrenilen Ekrem Y, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

