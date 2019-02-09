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Kayseri'de TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü (2) - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 08:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Cuma Uluçay (32) ile arkadaşı Merve Kılıç hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Cuma Uluçay (32) ile arkadaşı Merve Kılıç hayatını kaybetti. Uluçay'ın amatör futbol takımında forma giydiği öğrenildi.
Kaza, gece saatlerinde Kayseri-Nevşehir yolu 18 kilometre Garipçe mevkiinde meydana geldi. Kenan Demirel yönetimindeki 38 UY 204 plakalı TIR'ı, karşı yönden gelen Cuma Uluçay yönetimindeki 46 D 8540 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Merve Kılıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Cuma Uluçay ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Cuma Uluçay'ın Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Esen Makine Belsinspor'da oynadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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