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Kayseri'de toplantı yaparken yakalanan 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

ŞEHİR MANZARALI TOPLANTI Kayseri'de dün gece FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bağ evinin, şüphelilerden eski belediye çalışanı Ö.F'nin olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de toplantı yaparken yakalanan 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı (2)

ŞEHİR MANZARALI TOPLANTI
Kayseri'de dün gece FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı bağ evinin, şüphelilerden eski belediye çalışanı Ö.F'nin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin cezaevinden çıktıktan sonra sık sık bağ evinde buluşup, şehir manzaralı terasta yemekli toplantı yaptığı belirtildi.
Gözaltına alınan 4'ü öğretmen, 2'si işadamı,1'i memur, 1'i işçi, 1'i esnaf ve ev sahibi eski belediye çalışan Ö.F.'nin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kayseri'de 1 yıl önce de Talas ilçesindeki bir apartman dairesine yapılan baskında da haklarında yakalama kararı bulunan örgütün Elazığ imamı Mehmet D., Kayseri ve Adıyaman imamı Habib B., Adıyaman Üniversitesi sorumlusu Serdar S. ile bu kişilerle ilişkili Hamdi C. ve Hüseyin E. gözaltına alınmıştı.

FOTOĞRAFLI

Kayseri'de toplantı yaparken yakalanan 10 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı (2)

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