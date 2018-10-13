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Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 16:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz, ülkemizin içinde tarihi dönüşümlere imza atıyoruz, şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz" - "Bay Kemal, bu millet senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah vakit geliyor. 5,5 ay sonra mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da verecek, artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz, ülkemizin içinde tarihi dönüşümlere imza atıyoruz, şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak vatandaşlara hitap etti.

Kayserililerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "Ülkemize hizmet için uzun ince bir yola koyulduğumuz günden beri bizi hiç yalnız bırakmayan Kayseri'ye teşekkür ediyorum. Siz bizi hiç yalnız bırakmadınız, hep beraber olduk, hep beraber yürüdük. Rabb'im bizi inşallah son nefesimize kadar da beraber haşretsin." diye konuştu.

Kayseri'nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığında yüzde 70'in, Cumhur İttifakı'nda yüzde 72'nin üzerinde, AK Parti olarak da yüzde 51 civarında oy oranıyla yanlarında olduğunu gösterdiğini ifade eden Erdoğan, tüm Kayserililere şükranlarını sundu.

Erdoğan, "İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma çağrımıza verdiğiniz bu güçlü destekle ülkemizi hedeflerine ulaştırma mücadelemizde bize 'Durmak yok yola devam.' dediniz. İşte gördüğünüz gibi biz de durmuyor, tüm gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Isparta'da dün toplu açılış yaptıklarını bugün de Kayseri'ye geldiklerini ifade eden Erdoğan, "Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz, ülkemizin içinde tarihi dönüşümlere imza atıyoruz, şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan bakanlık, belediye ve özel sektörün 137 projesinin açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, açılışı yapılacaklar arasında Diyanet İşleri Başkanlığının hayırseverler desteğiyle çeşitli mahallelerde yaptığı Kur'an kurslarının yanı sıra Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarına ait yerlerin bulunduğunu söyledi.

Toplu açılışın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar adına inşa ettirilen ibadethaneyi de ibadete açacaklarını belirten Erdoğan, caminin inşasına öncülük eden Akar ailesine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mobilya sektörünün teknolojik altyapısını geliştirmek için yürüttüğü projenin açılışını da bugün yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bu projeyle Kayseri'yi tüm dünyada söz sahibi kılan, mobilya sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin ihtiyaçları karşılanarak üretim güçleri artırıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ürünlerini ve bunları işleyen tesislerin projelerine verdiği desteklerle hayata geçirilen yatırımlar ile Ticaret Bakanlığının mobilyacılar kooperatifinde kurduğu çatı güneş santralini de hizmete koyacaklarını söyledi.

Kayseri'deki belediyelerin güzel hizmetlere imza attığını dile getiren Erdoğan, "Büyükşehir Belediyesinin yatırım bedeli 600 trilyon lirayı bulan 38 ayrı projesinin açılışını da yapacağız. Altyapıdan üstyapıya, sosyal hizmetlere kadar geniş bir alana yayılan bu hizmetlerle Kayseri'nin hayat kalitesinin daha da yükseldiğine inanıyorum. Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar; bu belediyelerimizin önemli yatırımları tamamlandı. Onların açılışlarını da bugün buradan gerçekleştireceğiz." dedi.

Özel sektör yatırımları hakkında da bilgi veren Erdoğan, Kayseri İncesu ve Mimar Sinan organize sanayi bölge müdürlüklerine bağlı yerlerde 28 özel sektör yatırımının açılışını da yapacaklarını belirtti.

Bu eserler arasında çok büyük rakamlarla hayata geçirilen tesislerin de bulunduğuna işaret eden Erdoğan, tüm yatırımların hayırlı olmasını diledi, yatırımların hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olanları tebrik etti.

Kayseri'ye getirdikleri hizmetlerin bunlardan ibaret olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Son 16 yılda Kayseri'ye yaklaşık 26 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık." dedi.

Erdoğan, eğitim yatırımları hakkında bilgi vererek, Kayseri'deki üniversite öğrencisi sayısının 68 bine ulaştığını söyledi.

Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesisi Kayseri'ye kazandırdıklarını, Kayseri Şehir Hastanesinin de kente yakışır bir eser olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bay Kemal ne diyor? Duydunuz mu? Hastanelerde ameliyat yapılmıyormuş, yasaklanmış, Sağlık Bakanımız talimat vermiş, 'Artık ameliyat yapmayacaksınız.' demiş. Bu ne menem adamdır, bu zannediyor ki hala SSK Genel Müdürü olduğu zamanları hatırlıyor. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu dönem yok. Sen ölüleri rehine alıyordun, ölüleri. Artık böyle bir Türkiye yok. Ben CHP'ye gönül veren vatandaşlarıma sesleniyorum, bu adam SSK Genel Müdürüyken bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü. Ölüleri rehine aldı. 1 röntgen için 8 ay sonraya gün verilirdi. Böyle çileler çekti. Şimdi MR'larımız, tomografilerimiz, ultrasonografilerimiz hepsiyle hastanelerimiz hizmet veriyor. Şu anda şu Kayseri'deki Şehir Hastanesini adam adeta suçluyor."

Vatandaşlara hastaneden memnun olup olmadıklarını soran ve olumlu yanıt alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal bak Kayseri ne diyor? Memnun musunuz? Hastanede gittiğiniz zaman bakmamak, tedavi etmemek diye bir şey var mı? Bay Kemal yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Senin zaten hayatın bu; akşam yalan, sabah yalan. Artık bu millet senin yalanlarını yutmayacak. İnşallah vakit geliyor. 5,5 ay sonra mart yerel seçimlerinde sana gereken cevabı da verecek, artık CHP'yi de bu ülkeyi de senden kurtaracak." dedi.

(Sürecek)

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Cumhuriyeti Meydanı Kayseri toplu açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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