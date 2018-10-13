Kayseri'de toplu açılış töreni

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine ilişkin, "Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine işaret ederek, "Ne dedik? İş Bankasında Gazi Mustafa Kemal'in CHP hissesi olarak yüzde 28'e yakın bir hisse olayı var. Geçenlerde bunu gündeme getirmiştim. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'CHP alsın, kullansın' diye yapmadı. 'Hazine'ye gitsin' diye yaptı ve CHP'nin 4 üyesiyle bunun kontrolüne bir zemin hazırlandı." diye konuştu. AK Parti olarak Meclise bu konuyu getireceklerini belirten Erdoğan, "Sağ olsun MHP de destekleyeceğini açıkladı. Şimdi bunu oraya getirerek inşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devrini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı. Vatandaşlara, "Doğru olan bu değil mi?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi tabii tutuştu. Diyor ki, 'Bunu biz kullanmıyoruz ki.' Bir de kullanacak mıydın? Bunun seninle yakından, uzaktan alakası yok. 4 tane CHP'liyi oraya atıyorsun. Diyor ki 'Onların orada hiçbir gücü yok.' Neyi var? Yönetim Kurulu Üyesi ne yapar? El kaldır, indir. Öyle mi? Onun arkasında nelerin yattığını biz çok iyi biliriz. İşi bilenler de çok iyi bilir. Dolayısıyla şimdi bu süreç başladı. Bir an önce inşallah Meclisimizden bu geçecek ve ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." - "Milletimizin takdirine güveniyoruz" Konuşması sırasındaki yoğun tezahürat üzerine vatandaşlara, "İnşallah sizlerle beraber 30 Mart 2019'da yeniden şahlanıyoruz, yeniden diriliş hareketini güçlendiriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Tabii bu zat sadece belli günlerde çıkıp, bir sürü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralayarak siyaset yapıyormuş gibi gözükmek tabii bunlara yetiyor ama onlar da yolun sonuna geldiler. CHP seçmeni nezdinde bile itibarları kalmadı. Ya politikalarını ve üsluplarını değiştirecekler ya da siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklar.

Her konuda olduğu gibi bu hususta da milletimizin irfanına, izanına, takdirine güveniyoruz. Kayseri, bunların biletini zaten kesmişti. Önümüzdeki seçimlerde artık derslerini iyice ezberleteceklerine inanıyorum. Bunun için 2019 Martı'na kadar hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin sürekli sahada olmalarını bekliyorum. Unutmayın, milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olmak bize yakışmaz. Önce gönülleri fethedeceğiz, sonra da sandıkları patlatacağız. Bunun için 2019 30 Mart'a kadar çok çalışmaya gayret edeceğiz. Kayseri'nin gür sesini tüm Türkiye'ye duyurmaya hazır mıyız? Daha önceki rekorlarımızı daha yukarılara taşımaya hazır mıyız? Kayseri bu işi bitirmiş." - Terörle mücadele Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutlaka çözülmesi gereken birkaç temel mesele bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri terör. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız içinde çok önemli darbeler vurduk. Adeta kımıldayamaz hale getirdik. Tabii bu alçaklar da boş durmuyor. Kendilerince ülkemizin canını yakacak eylemlere girişmek için fırsat kolluyorlar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz." dedi.