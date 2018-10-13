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Kayseri'de toplu açılış töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 16:43 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek" - "FETÖ içinde kalanlar ister babamız, ister evladımız, ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarınızı yakarız. Hukuk neyse uygularız" - "CHP seçmeni nezdinde bile itibarları kalmadı. Ya politikalarını ve üsluplarını değiştirecek ya da siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklar" - "(Terörle mücadele) Kendilerince ülkemizin canını yakacak eylemlere girişmek için fırsat kolluyorlar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz"

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine ilişkin, "Bu süreç başladı, bir an önce Meclisimizden bu düzenleme geçecek ve ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Kayseri Toplu Açılış Töreni'ne katılarak, vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, İş Bankası'ndaki CHP hisselerine işaret ederek, "Ne dedik? İş Bankasında Gazi Mustafa Kemal'in CHP hissesi olarak yüzde 28'e yakın bir hisse olayı var. Geçenlerde bunu gündeme getirmiştim. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'CHP alsın, kullansın' diye yapmadı. 'Hazine'ye gitsin' diye yaptı ve CHP'nin 4 üyesiyle bunun kontrolüne bir zemin hazırlandı." diye konuştu.

AK Parti olarak Meclise bu konuyu getireceklerini belirten Erdoğan, "Sağ olsun MHP de destekleyeceğini açıkladı. Şimdi bunu oraya getirerek inşallah Meclisten bunu çıkaracağız ve bu hissenin Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne devrini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara, "Doğru olan bu değil mi?" diye soran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdi tabii tutuştu. Diyor ki, 'Bunu biz kullanmıyoruz ki.' Bir de kullanacak mıydın? Bunun seninle yakından, uzaktan alakası yok. 4 tane CHP'liyi oraya atıyorsun. Diyor ki 'Onların orada hiçbir gücü yok.' Neyi var? Yönetim Kurulu Üyesi ne yapar? El kaldır, indir. Öyle mi? Onun arkasında nelerin yattığını biz çok iyi biliriz. İşi bilenler de çok iyi bilir. Dolayısıyla şimdi bu süreç başladı. Bir an önce inşallah Meclisimizden bu geçecek ve ardından da Hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek."

- "Milletimizin takdirine güveniyoruz"

Konuşması sırasındaki yoğun tezahürat üzerine vatandaşlara, "İnşallah sizlerle beraber 30 Mart 2019'da yeniden şahlanıyoruz, yeniden diriliş hareketini güçlendiriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii bu zat sadece belli günlerde çıkıp, bir sürü yalanı, iftirayı ardı ardına sıralayarak siyaset yapıyormuş gibi gözükmek tabii bunlara yetiyor ama onlar da yolun sonuna geldiler. CHP seçmeni nezdinde bile itibarları kalmadı. Ya politikalarını ve üsluplarını değiştirecekler ya da siyaset arşivinin tozlu raflarındaki yerlerini alacaklar.

Her konuda olduğu gibi bu hususta da milletimizin irfanına, izanına, takdirine güveniyoruz. Kayseri, bunların biletini zaten kesmişti. Önümüzdeki seçimlerde artık derslerini iyice ezberleteceklerine inanıyorum. Bunun için 2019 Martı'na kadar hep birlikte çalışmaya hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin sürekli sahada olmalarını bekliyorum. Unutmayın, milletimizin gönlüne girmeden oyuna talip olmak bize yakışmaz. Önce gönülleri fethedeceğiz, sonra da sandıkları patlatacağız. Bunun için 2019 30 Mart'a kadar çok çalışmaya gayret edeceğiz. Kayseri'nin gür sesini tüm Türkiye'ye duyurmaya hazır mıyız? Daha önceki rekorlarımızı daha yukarılara taşımaya hazır mıyız? Kayseri bu işi bitirmiş."

- Terörle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutlaka çözülmesi gereken birkaç temel mesele bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri terör. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız içinde çok önemli darbeler vurduk. Adeta kımıldayamaz hale getirdik. Tabii bu alçaklar da boş durmuyor. Kendilerince ülkemizin canını yakacak eylemlere girişmek için fırsat kolluyorlar. Allah'ın izniyle onlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Hala topraklarımız içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz." dedi.

Terör konusunda bir başka önemli sorununun da FETÖ olduğuna işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ihanet çetesinin ülkemize verdiği maddi ve manevi zararın boyutları gerçekten çok büyük. 'Eğitim', 'hayır hasenat' diyerek, 'sohbet' diyerek, 'diyalog' diyerek sinsice kurdukları tuzaklarla nice gencimizi, nice ticaret erbabımızı, nice vatandaşımızı düşürdüler. Bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık 2013 emniyet-yargı darbe girişimidir.

2010'da başladılar ama bu hareketin 40 yıl mazisi var. 40 yıl bu ülkede bunlar bugünlerin hazırlığını yaptılar. Şimdi ise ortaya konulan tüm delillere, tüm hakikatlere, tüm ikazlara rağmen örgütün içinde kalmaya devam edenler bunun sonuçlarına da razı olmuşlar demektir. Açık söylüyorum, FETÖ terör örgütünün içinde kalanlar.... Bak buradan sesleniyorum, kim olursa olsun, ister babamız olsun, ister evladımız olsun, ister kardeşimiz olsun, kusura bakmasınlar canlarını yakarız, hukuk neyse bunu da uygularız. Çünkü onlar bu ümmeti parçaladılar, aileleri parçaladılar, kardeşleri birbirlerine düşürdüler. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Bugüne kadar ne oldu oldu? Şimdi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gibi tarihimizde eşi benzeri olmayan bir büyük ihanete rağmen bu yapıyı savunmaya devam edenlere yapacak hiçbir şeyimiz kalmamıştır. 251 şehit, 2 bin 193 gazi. Bu yenilir, yutulur bir şey değil."

(Sürecek)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreni

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