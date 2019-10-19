Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Bu mutabakatla bir demokrasi zaferi, bir siyaset zaferi kazanıldı. Kazanan taraf terör örgütleri olmadı, onların destekçileri olmadı. Kazanan taraf Türk milleti oldu, dünyadaki mazlumlar oldu." dedi.

Kurum, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.

Mehmetçiğin harekatta büyük bir kahramanlık sergilediğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"17 Ekim itibarıyla varılan mutabakat sonucunda harekata ara verildi. Bu mutabakatla bir demokrasi zaferi, bir siyaset zaferi kazanıldı. Kazanan taraf terör örgütleri olmadı, onların destekçileri olmadı. Kazanan taraf Türk milleti oldu, dünyadaki mazlumlar oldu. Aziz milletimiz tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak kararlılığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Harekatta şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vakarlı ve metin duruşlarıyla hepimizi gururlandıran şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum, Allah hepsinden razı olsun. Bu harekatın emrini vererek milletimizi askerimizin etrafında tek vücut haline getiren, sahada ve masada zaferi tattıran, milletinden aldığı güçle şu meydanları dolduran, sizden aldığı azimle yine bütün dünyaya 'azdan az, çoktan çok gider' diye haykıran Cumhurbaşkanımıza bu milletin evladı olarak şükranlarımı sunuyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi vakit daha çok üretmek vakti, daha büyük projeler yapma vaktidir. Şimdi vakit daha fazla çalışma vaktidir."