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Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(ABD ile mutabakat) Bu mutabakatla bir demokrasi zaferi, bir siyaset zaferi kazanıldı. Kazanan taraf terör örgütleri olmadı, onların destekçileri olmadı. Kazanan taraf Türk milleti oldu, dünyadaki mazlumlar oldu"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD ile varılan mutabakata ilişkin, "Bu mutabakatla bir demokrasi zaferi, bir siyaset zaferi kazanıldı. Kazanan taraf terör örgütleri olmadı, onların destekçileri olmadı. Kazanan taraf Türk milleti oldu, dünyadaki mazlumlar oldu." dedi.

Kurum, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını anımsattı.

Mehmetçiğin harekatta büyük bir kahramanlık sergilediğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"17 Ekim itibarıyla varılan mutabakat sonucunda harekata ara verildi. Bu mutabakatla bir demokrasi zaferi, bir siyaset zaferi kazanıldı. Kazanan taraf terör örgütleri olmadı, onların destekçileri olmadı. Kazanan taraf Türk milleti oldu, dünyadaki mazlumlar oldu. Aziz milletimiz tek devlet, tek vatan, tek millet, tek bayrak kararlılığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. Harekatta şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Vakarlı ve metin duruşlarıyla hepimizi gururlandıran şehit ailelerimize başsağlığı diliyorum, Allah hepsinden razı olsun. Bu harekatın emrini vererek milletimizi askerimizin etrafında tek vücut haline getiren, sahada ve masada zaferi tattıran, milletinden aldığı güçle şu meydanları dolduran, sizden aldığı azimle yine bütün dünyaya 'azdan az, çoktan çok gider' diye haykıran Cumhurbaşkanımıza bu milletin evladı olarak şükranlarımı sunuyorum, Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi vakit daha çok üretmek vakti, daha büyük projeler yapma vaktidir. Şimdi vakit daha fazla çalışma vaktidir."

Bakan Kurum, Kayseri'de tüm kurumlarla el ele verdiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışmaları gece gündüz yürüttüklerini dile getirerek, "Kayseri çok şanslı, alt ve üstyapısıyla Türkiye'ye örnek olacak bir şehir. Millet bahçelerinden, kentsel dönüşüme geri dönüşüm tesislerine kadar pek çok projeye imza atacağız. Cami Kebir kentsel dönüşüm projesini hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Millet bahçesi noktasında Melikgazi ve Kocasinan millet bahçelerinde projelendirme çalışmalarında son safhaya geldik. İnşallah yıl sonuna kadar ihalesini yapmak suretiyle önümüzdeki yıl inşasına başlayacağız." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da çocukların daha iyi bir geleceği olsun diye, hayırseverlere teşekkür etmek için Kayseri'de olduklarını belirterek, "Buradaki eğitimin daha iyiye gitmesi için her tür tedbiri alacağız, gerekli tüm istişareleri yaptık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kentte devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri'nin yine tarihi bir güne ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sayın Cumhurbaşkanına yol arkadaşlığı yapmaktan iftihar ve şeref duyduğunu aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Benim onunla olmam çok önemli değil. Ben bir küçük bireyim, milletin, sizin Cumhurbaşkanımızla birlikte olmanız önemli. İlk günden bu yana sahip çıktınız, destek verdiniz. Her seçimde AK Parti'yi şampiyon yaptınız. Büyük projelerimizi belediye başkanlığı dönemimde Ankara'ya sunduğumda kapılar hep yüzüme kapandı. Ne zaman önümüz açıldı 2002 yılında iktidara geldik. Cumhurbaşkanımıza projelerimizi birbir anlattım. Sağolsun önümüzü açtı, bu projelerin hepsinde emeği var, desteği var. Kayseri, Türkiye'nin en düzenli, en gelişmiş şehirlerinin başında yer alıyorsa sizin desteğiniz, emeğiniz var ama hepsinin altında Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası var."

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da birer konuşma yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

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