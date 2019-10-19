Kayseri'de Toplu Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?" dedi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Kayseri'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'nin, tarihinin en önemli ve zorlu mücadelelerinden birini verirken Kayseri'den yükselen birlik, beraberlik, kararlılık sesinin dalga dalga tüm ülkeye yayıldığına olan inancını aktaran Erdoğan, "Anadolu'nun buğulu şehri sapasağlam arkamızda durdukça Allah'ın izniyle bizi yolumuzdan kimse alıkoyamaz. Bu millet, bir asır önce yedi düvel üzerine geldiğinde mücadeleden geri durmayı, teslim olmayı asla düşünmedi. Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, İstiklal harbimizde bu inançla dönemin düvel-i muazzama güçlerini dize getirmeyi başardık." diye konuştu. İstiklal Harbi'ne başlamanın yüzüncü yılına ulaşılan şu günlerde bir kez daha "Ya istiklal ya ölüm" dediklerini, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye meselesindeki duruşlarını ortaya koyduklarını hatırlatan Erdoğan, "Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, sınırlarımızın güvenliği tehdit altında, Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü için gereken ortam oluşmuyor, yeniden kolları sıvadık." şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı'nın, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım / Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım / Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım." dizelerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bugün bir kez daha soruyorum; hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Soruyorum, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Soruyorum, Suriye'de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin teröristleri hedef alan operasyonuna tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, Türkiye, yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Soruyorum, yıllarca PKK'sı bir yandan DEAŞ'ı diğer yandan ülkemize saldırırken seslerini çıkarmayıp da bugün sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için attığımız adıma tahammül edemeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, siyasi ve ekonomik olarak her gün istiskal edildikleri halde onurlarıyla mücadele etmeyi bilmeyenler mi bize zincir vuracakmış? Soruyorum, hangi alcak bize zincir vuracakmış? Bu riyakarlar, bu iki yüzlüler, bu terörist seviciler, bu kibirliler, bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış? Şaşarım akıllarına. Anlaşılan o ki bunlar Türk milletini, bu milleti tanımıyorlar ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce Çanakkale'de İstiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Nasıl daha önce Kıbrıs'ta, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de tanıdılarsa yine tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar ama eninde sonunda bu milleti, bu devleti, bu çelikten iradeyi tanıyacaklar."