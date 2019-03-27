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Kayseri'de toprağa gömülü uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 48 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de toprağa gömülü uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü 48 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Kalkancık mevkiindeki su çeşmesinin bulunduğu alanda arama yaptı. Narkotik köpeği 'Kama' ile yapılan aramada toprağa gömülü poşet içinde 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyu toprağa gömdüğü iddia edilen A.E. (50) ve alıcı olduğu iddia edilen S.Ş. (24) gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

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Kayseri'de toprağa gömülü uyuşturucu bulundu, 2 gözaltı

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