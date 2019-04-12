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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:32 | Son Güncelleme

Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Eren Saygılı idaresindeki 38 ABG 325 plakalı otomobil, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda, Mert Yılmaz'ın kullandığı 38 HB 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hasan Şentürk, Muhammed Kaya, Dorukhan Altıntaş, Bayram Yılmaz, Uğur Kaya, Durdu Saygılı ve Osman Aslantaş kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Dorukhan Altıntaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Talas trafik kazası

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