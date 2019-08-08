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Kayseri'de trafik kazası: 22 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Kamyonetle çarpışan işçi midibüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi hafif yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de işçileri taşıyan midibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi hafif yaralandı.

Hakan Kalan idaresindeki 38 ZP 068 plakalı kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde'de Mustafa Harman yönetimindeki 38 P 1747 plakalı midibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen midibüsün sürücüsü ile içerisindeki 21 işçi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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22 yaralı işçi Kayseri midibüs trafik kazası

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