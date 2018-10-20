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Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan iki kişi, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zekeriya Kapdan'ın kullandığı 38 ZT 426 plakalı otomobil ile Mehtap Üstündağ'ın kontrolündeki 38 ZA 347 plakalı otomobil, Talas ilçesi Komando Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Zekeriya ve eşi Hacer Kapdan bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan Kapdan çifti, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kazada yaralanan Kapdan çifti ve sürücü Üstündağ, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol polis ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

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