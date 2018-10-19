Kayseri'de trafikte zorla cam silenlere gasptan işlem yapılacak

Oktay ENSARİ / KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de artık trafikteki araçlardan para isteyen ve bu konuda zorluk çıkaranlar hakkında gasp suçundan işlem yapılacağı bildirildi. Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, trafikte duran araçların camını istenmediği halde silen veya silmeye yeltenerek sürücülerden zorla para isteyenlerin artık gasp suçundan nöbetçi mahkemelere sevk edileceklerini açıkladı.

Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Dilencilik Eylem Planı' çerçevesinde son 2 haftada zorla dilendirilen 5 çocuğun ailelerinden alınarak çocuk esirgeme yurtlarına teslim edildiği ve ailelerinin de Cumhuriyet Savcılığı'na verildiğini belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Dilenci Eylem Planı çerçevesinde gerek çocuk, gerekse Toplum Destekli Şube sivil ve resmi ekiplerimizce aileleri tarafından dilendirilen 2'si Suriyeli 5 çocuk, Kayseri'deki çocuk esirgeme yurtlarına konulmuştur. Cami önlerinde, cadde ve sokaklarda, kavşaklarda merhamet istismarcılığı yapanlara karşı mücadelede kararlıyız. Bu arada, özellikle kadın sürücülerimiz tarafından gelen şikayetler doğrultusunda, kavşaklarda, trafik ışıklarında park halindeki veya beklemedeki araçların camlarını, sürücülerin istememesine karşı silmeye kalkışan veya silen, zorla para isteyen, sürücüleri hakaret ve küfür ederek tacizde bulunan, zorla para isteyerek, araçların hareketine mani olanlar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yaptığımız görüşme sonrası gasptan adli işlem yapacağız. Bu şekilde hareket eden kişilerin organize halde çalıştıklarını, kavşak ve ışıkları paylaştıklarını belirledik'' dedi.

Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, kent güvenliği konusunda 460 yeni kamera ile Kayseri merkezinde kör nokta kalmayacağını, bunun da suçların önlenmesinde önemli bir rol oynayacağını sözlerine ekledi.

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