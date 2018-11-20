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Kayseri'de tramvayla okul servisi çarpıştı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 18:35 | Son Güncelleme

Raydan çıkan tramvaydaki yolcular tahliye edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde tramvayla okul servisinin çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.

Lütfü Ş, idaresindeki 38 S 0129 plakalı içinde öğrenci bulunmayan okul servisi, Melikgazi Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı'nda, 3805-B numaralı tramvayla çarpıştı.

Kazada, tramvaydaki 4 yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvaydaki diğer yolcular da tahliye edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kaza sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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Kayseri servis trafik kazası tramvay

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