Kayseri'de tüfekle vurulan genç yaralandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Mehmet Can Kuru (19), oturduğu apartmanın önünde tüfekle sol ayağından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Kuru, kazayla kendini vurduğunu iddia etti.

Olay, sabah saatlerinde merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Çoruh Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Can Kuru, oturduğu apartmanın önünde av tüfeğiyle sol ayağından vuruldu. Yaralanan Kuru, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuru, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polise verdiği ilk ifadesinde Kuru, kendisine ait olduğunu söylediği tüfek elindeyken kazayla ateş aldığını ve ayağından yaralandığı iddia etti.

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