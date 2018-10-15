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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 09:36 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda K.E, M.A, K.D, Ö.B, İ.E, T.A. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerinde bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri uyuşturucu operasyonu

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