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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 13 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda F.Y, Y.K, T.A, H.Ç, A.G, A.D, M.A.K, R.D, H.G, S.K, A.K, S.D. ve A.A. gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve üst aramasında sentetik uyuşturucu, 80 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, 2 tabanca ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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13 gözaltı Kayseri operasyon uyuşturucu

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