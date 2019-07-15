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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:37 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2'si İran uyruklu, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda Y.B, H.U, O.Ş, Z.E, S.S, F.E.O, M.D, M.E, R.A, M.S, Ö.A, S.A, U.S. ve Y.A. ile İran uyruklu G.K.E. ve A.H.P.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların araç ve üst aramasında 3 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 5 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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16 gözaltı Kayseri uyuşturucu

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