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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 16 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullananlara ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi alan ekipler, Ankara yolu uygulama noktasında durdukları aracın motor bölümünde 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, Ş.Ç, Y.Ç. ve N.Ç. gözaltına aldı.

Ekiplerin başka adreslere düzenlediği operasyonda ise şüpheliler Y.T, T.K, C.Y, T.S, M.A, Y.H, C.E, M.E, İ.Ş, H.K, EK, M.Y ve A.B.S yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde 16 gram esrar, 4 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu içerikli hap ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen terazi ele geçirildi.

Gözaltındaki 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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