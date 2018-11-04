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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 13:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik dört ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda Y.E.A, M.Y, B.Ö, Y.Y, E.M, S.A. ve U.N. gözaltına alındı.

Adreslerinde ve üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri uyuşturucu operasyonu

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