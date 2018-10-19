Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, G.B. (20), M.A. (44), N.A. (40) ve M.U. (24) yakalandı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı 1 kilo 576 gram olan bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili N.A. serbest bırakılırken G.B, M.A, ve M.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Trump'tan yaptırım açıklaması! Dünyaya duyurdu
ABD ile Rusya arasında yeni kriz kapıda!
'Öğrenci Andı' tartışmalarına bir yorum daha: Değişiklik yapılabilir
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Bu eserler dünya koleksiyonlarında dahi yok! Her biri Türkiye'den çıktı!
Kastamonu'da iğrenç olay! Komşusuna çuval taşıtma bahanesiyle...
İzmir'de istinat duvarı faciası: Ölüler ve yaralılar var
CHP'de Mustafa Sarıgül bombası! Resmi başvuruyu yaptı
AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk istifa etti
iPhone 8 ’de dev indirim
Okuyucu Yorumları 0 yorum