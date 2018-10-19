Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve nakliyesini yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede düzenlenen operasyonda, G.B. (20), M.A. (44), N.A. (40) ve M.U. (24) yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı 1 kilo 576 gram olan bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A. serbest bırakılırken G.B, M.A, ve M.U'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

