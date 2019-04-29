HABER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda, F.U, T.A, E.D, M.M. ve O.N.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Uluslararası 4 yayıncı bir ilke imza attı: Türkçe YouTube kanalı yayın hayatına başladıUluslararası 4 yayıncı bir ilke imza attı: Türkçe YouTube kanalı yayın hayatına başladı
Gemlik’te "önce yaya"Gemlik’te "önce yaya"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İstanbul'da korkutan görüntü! Bakın nedeni neymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.