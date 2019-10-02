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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:04 | Son Güncelleme

3 kilo 400 gram esrar ve 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, Afgan uyruklu 2 kişi gözaltına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda Afgan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

Doğu illerinden batı illerine yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi alan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Ankara istikametine giden yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüsteki Afgan uyruklu A.J. ile A.B'nin sırt çantalarında 3 kilo 400 gram toz esrar ve 2 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Afgan Kayseri uyuşturucu

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