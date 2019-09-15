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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 11:24 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, polis ekiplerince uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 18 gram metamfetamin, 52 gram bonzai, 40 uyuşturucu hap, 4 gram afyon sakızı, 1 captagon, 3,60 gram eroin, 4.88 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişinin ise adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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