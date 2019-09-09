HABER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 12:18 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 1.12 gram bonzai, 3.9 gram esrar, 1.92 gram eroin, 1 kilo 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i, polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı, 7'sinin sorgusu sürüyor.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Çanakkale’de orman yangını söndürüldüÇanakkale’de orman yangını söndürüldü
Çanakkale'de bir haftada 1420 kaçak yakalandı, 8 organizatör tutuklandıÇanakkale'de bir haftada 1420 kaçak yakalandı, 8 organizatör tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Akşener'den İstanbul ve Ankara'ya kayyum sözleri

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.