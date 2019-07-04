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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı delillendirilen kişilere yönelik operasyonda H.C.Ç. (20), İ.M. (34), A.E. (23) ve M.E. (37) yakalandı.

Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapılan zanlılardan H.C.Ç, A.E. ve M.E, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Diğer zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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gözaltı Kayseri uyuşturucu

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