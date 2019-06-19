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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 423,56 gram metemfetamin, 7,81 gram bonzai ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 423,56 gram metemfetamin, 7,81 gram bonzai ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. 157 polisin katıldığı operasyonda, 19 adreste arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda 423,56 gram metemfetamin, 7,81 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 29 tabanca fişeğine el konuldu. Operasyonda Y.T., Y.K., M.E., B.G., A.G., V.Y., A.B.Ö. ile Ş.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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