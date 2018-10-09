Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yapılan uyuşturcu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışma yaptı.
Yapılan operasyonda F.A (23), A.T (24), H.T (40), İ.K (24), D.K (30), Y.B (36), M.C.S (37), S.D (27) ve İ.Ş (29) gözaltına alındı.
Zanlıların üst, ev ve araçlarında yapılan aramada ise 58,25 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 62 gram metamfetamin ve iki adet hassas terazi ele geçirildi.
CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!
İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Denizde dehşet anları! Türk mürettebatın gözleri önünde dakikalar içinde battı
ABD Başkanı Donald Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması
Görüntüler olay yaratmıştı! İstenen ceza belli oldu
Boşanmak istedi, hayatı mahvoldu! 'Uykuda sayıkladığım için bile...'
Apple bu sabah iOS 12 güncellemesini yayınladı! Peki neler değişiyor?
Bahçeli’den Akşener’in evinin önündeki gösteriyle ilgili açıklama
Meral Akşener evinin önündeki gerginlikle ilgili sert çıktı: Bahçeli, kara bir leke çaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum