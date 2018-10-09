Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yapılan uyuşturcu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik yapılan çalışma yaptı.

Yapılan operasyonda F.A (23), A.T (24), H.T (40), İ.K (24), D.K (30), Y.B (36), M.C.S (37), S.D (27) ve İ.Ş (29) gözaltına alındı.

Zanlıların üst, ev ve araçlarında yapılan aramada ise 58,25 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 62 gram metamfetamin ve iki adet hassas terazi ele geçirildi.

